La China Suárez mostró el lujoso regalo que recibió de Mauro Icardi por su aniversario

La actriz compartió en sus redes sociales el exclusivo obsequio que su pareja le hizo para celebrar su historia de amor.

Hoy 18:28

La China Suárez y Mauro Icardi están cerca de cumplir un año en pareja y el futbolista quiso anticipar la fecha con un exclusivo regalo para su novia.

A través de sus historias de Instagram, la actriz le agradeció a su pareja por el obsequio y compartió un video del bolso de lujo que recibió. “Casi un año ya. Te amo Mauro Icardi. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?“, escribió acompañando la grabación.

Luego de abrir la icónica caja naranja, la China sacó la cartera de una bolsa para el polvo. El bolso en cuestión es un Birkin 25 en Togo Negro con Herrajes de Oro de la marca Hermès. El accesorio se completa con una campana y un candado acompañado de dos llaves.

TEMAS China Suárez Mauro Icardi

