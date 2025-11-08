Diario Panorama celebra su 21º aniversario sorteando las nuevas camisetas de la Selección Argentina

El portal líder en información cumple 21 años y lo festeja junto a sus seguidores con un sorteo imperdible: las nuevas camisetas oficiales de la Selección Argentina.

Hoy 19:45

Uno de los medios de comunicación más importantes de la provincia, Diario Panorama, celebra su 21º aniversario, siempre informando sobre la actualidad local, regional y mundial. Y para compartir este momento especial con su comunidad, lanza un gran sorteo con las flamantes camisetas que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026.

La nueva camiseta, presentada hace apenas unos días, ya causa sensación entre los fanáticos, y ahora vos podés tener la tuya participando del sorteo de Diario Panorama.

Para participar, solo tienes que:

Seguir la cuenta @diariopanoramasde

Dar “Me Gusta” a la publicación y etiquetar a tus amigos y amigas en los comentarios

Compartir el posteo en tus historias etiquetándonos

No te pierdas la oportunidad de ganar la camiseta de la mejor selección del mundo y ser parte del festejo por los 21 años de Diario Panorama.