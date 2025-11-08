Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 21º
X
País

Máximo Kirchner habló sobre Kicillof: "Yo lo voté, no sé qué más quieren que haga"

El presidente del PJ bonaerense pidió dejar de lado las disputas personales para recuperar la unidad del peronismo tras la derrota electoral y respondió a las versiones de conflicto con el gobernador bonaerense.

Hoy 19:35

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, se refirió a las internas dentro del peronismo tras la derrota electoral del 26 de octubre y respondió a las versiones de conflicto con el gobernador Axel Kicillof. En diálogo con Radio con vos, aseguró que está dispuesto a competir en una interna partidaria, aunque remarcó que no existen diferencias personales con el mandatario provincial.

Las declaraciones surgieron luego de que Mariel Fernández, intendenta de Moreno y referente del Movimiento Evita, manifestara su intención de disputar la conducción partidaria, lo que reavivó las tensiones en el espacio. Kirchner, sin embargo, pidió unidad y autocrítica: “Las diferencias políticas no pueden eclipsar la necesidad de trabajar juntos por la provincia”.

El legislador analizó los motivos de la derrota electoral y reconoció que el peronismo perdió iniciativa y vocación transformadora. “La ausencia de propósito colectivo aleja a muchos votantes. Necesitamos recuperar la confianza de la sociedad con hechos, no solo discursos”, afirmó.

También habló sobre la situación económica y defendió el objetivo del equilibrio fiscal, aunque advirtió que no debe lograrse a costa del deterioro social: “El endeudamiento de las familias argentinas es alarmante. La mayoría recurre a préstamos para llegar a fin de mes”.

Kirchner cuestionó la concentración económica y pidió redefinir la relación con los grandes grupos empresarios: “La sociedad reconoce la existencia de los mercados, pero los mercados parecen desconocer a la sociedad argentina”.

Unidad, diálogo y el futuro del PJ

El hijo de la expresidenta Cristina Kirchner subrayó que no promueve divisiones internas: “Nunca hice campañas personales ni sabotajes. Siempre estuve en todas las mesas de acuerdo. Lo importante es el respeto y discutir puertas adentro”.

De cara al futuro del peronismo, llamó a fortalecer la militancia y la participación: “Si hay competencia, bienvenida sea. Pero lo que no puede faltar es voluntad de unidad, porque solo una organización que convoque a la mayoría puede disputar el rumbo del país y de la provincia”.

Por último, destacó el liderazgo de su madre: “Cristina es una persona muy firme, metódica y con gran capacidad de autocrítica”. Y concluyó con una definición que resume su mirada sobre el presente político: “Hay que dejar de lado las peleas chicas y volver a construir un país más justo y con más oportunidades”.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto sufrió un fuerte choque y quedó afuera de la carrera Sprint del GP de Brasil
  2. 2. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  3. 3. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  4. 4. Un hombre fue detenido por supuesta estafa: había vendido una camioneta que tuvo problemas mecánicos
  5. 5. Robó una bicicleta y volvió al lugar a insultar a la víctima: fue aprehendido por la Policía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT