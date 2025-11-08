Tras participar en la asunción de Rodrigo Paz Pereira, Milei regresó a la Argentina y se enfocará en la nueva etapa del Gobierno

A lo largo de la reunión, Milei reiteró la predisposición argentina para colaborar en distintas áreas de gestión.

Tras participar en la asunción de Rodrigo Paz Pereira como jefe de Estado de Bolivia, el Presidente Javier Milei regresó a la Argentina y se enfocará en la nueva etapa del Gobierno.

Antes de emprender el viaje de vuelta, Milei mantuvo una reunión informal con su par boliviano, donde ambos coincidieron en avanzar hacia una agenda común.

El encuentro se produjo horas después de la ceremonia oficial de toma de posesión del electo mandatario de Bolivia, en un clima marcado por la expectativa de relanzar la relación bilateral.

“Sé lo que estás recibiendo y te lo puedo decir por experiencia propia”, expresó Milei al inicio de la conversación, en referencia al contexto político y económico que enfrentará Pereira. El mandatario boliviano, por su parte, respondió: “Buenos consejos se van a dar y nosotros somos buenos para recibir consejos”.

A lo largo de la reunión, Milei reiteró la predisposición argentina para colaborar en distintas áreas de gestión. “En lo que creas que podemos ayudarte a la orden”, sostuvo.