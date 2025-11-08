Unión Santiago sufrió, pero sumó un triunfazo ante FIDA en El Arenal

Con mucho sufrimiento y apoyado en la jerarquía de sus figuras, el “Trico” ganó por 1-0 y manda en la Zona 12 del Regional Amateur.

Hoy 20:40

Costó una barbaridad, pero Unión Santiago sacó adelante un partido durísimo y logró una victoria clave en su camino dentro del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. En El Arenal, los dirigidos por Vergara superaron 1-0 a Fútbol Infantil Diego Armando (FIDA) con un gol de Luis Galván, válido por la cuarta fecha de la Primera Ronda de la Etapa Clasificatoria.

Con este resultado, los tricolores alcanzaron los 9 puntos producto de tres triunfos y una derrota, lo que les permite quedarse como únicos líderes del Grupo 12. El conjunto santiagueño mostró carácter, temple y personalidad para imponerse en un terreno complicado y ante un rival que nunca se dio por vencido.

El primer tiempo fue friccionado, con pocas situaciones claras y mucho roce. El local se sintió más cómodo en ese contexto y generó peligro con un cabezazo de David Sosa que pasó cerca del palo. Unión respondió con una buena acción de Luis Leguizamón, pero el trámite siguió cerrado. Sobre el final de la etapa, los arqueros Salto y Vallejo tuvieron intervenciones determinantes para mantener el cero.

En el complemento, el desarrollo no varió demasiado. Sin embargo, cuando el partido se hacía cuesta arriba, apareció la jerarquía del “Trico”. A los 25 minutos, Fabrizio Zaupa envió un centro llovido y Galván no perdonó: definió con potencia para poner el 1-0 y desatar el festejo visitante. En los minutos finales, Luis Salto fue clave con atajadas notables que aseguraron los tres puntos y la cima del grupo.

Unión Santiago dio una muestra de carácter y se ilusiona con seguir avanzando en el Regional. El equipo respondió en un escenario difícil y demostró que tiene con qué pelear por el ascenso.