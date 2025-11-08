Hallaron a un hombre muerto en una vivienda de La Plata tras el aviso de los vecinos

El cuerpo fue encontrado en una casa del barrio San Carlos, luego de que los vecinos alertaran por un fuerte olor. Estaba en avanzado estado de descomposición. Se investigan las causas del fallecimiento.

Hoy 20:51

Ante la suma de comentarios de los vecinos respecto de un olor nauseabundo que se extendía por varios metros, un llamado a la Policía develó lo peor: un hombre fue hallado muerto dentro de una vivienda ubicada en las calles 527 y 138, en el oeste de la ciudad de La Plata.

Según informaron fuentes del caso, el acceso a la casa estaba cerrado desde el interior, por lo que los agentes debieron forzar la puerta para ingresar. Una vez adentro, se toparon con el cuerpo sin vida de un hombre recostado sobre una cama, en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros indicios, no se observaron signos de violencia ni desorden en el interior de la vivienda, lo que llevó a los investigadores a descartar, en principio, la hipótesis de un crimen.

Las autoridades judiciales caratularon el caso como “averiguación de muerte” mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa y la fecha exacta del deceso.

Una joven vecina de 22 años relató a los policías que hacía varios días notaban olores intensos provenientes del domicilio: “Pensamos que podía ser un animal muerto o basura acumulada”.

El hombre vivía solo y, según los testimonios recogidos en el vecindario, se encargaba de cuidar la casa. Nadie supo precisar su nombre ni si era el propietario de la vivienda o simplemente alguien que la habitaba temporalmente.

“Era un hombre callado, casi no hablaba con nadie. Lo veíamos cada tanto, pero hacía días que no aparecía”, recordó otro vecino.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º17 del Departamento Judicial La Plata, conducida por la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

Desde esa dependencia se ordenaron las pericias correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia que será clave para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Mientras tanto, la vivienda permanece custodiada y el barrio sigue conmovido por el episodio. “Nunca pensamos que podía ser algo así. Era un olor muy fuerte, pero jamás imaginamos que se trataba de una persona muerta”, comentó una de las residentes del lugar.