Río Dulce le ganó un duelo fundamental a Argentinos y se ilusiona con la clasificación

Se impuso por 4 a 1 en el marco de la fecha 4 del Torneo Regional por la zona 13.

Hoy 20:50

Río Dulce consiguió una victoria contundente en la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, al superar como local por 4-1 a Argentinos en Las Termas, en un partido correspondiente a la Región Centro, Zona 13.

Los goles de Río Dulce fueron marcados por Lionel González, Maxi Ledesma y un doblete de Fernando Torres, mientras que Pablo Sánchez marcó el único tanto para la visita.

Con este resultado, la tabla quedó al rojo vivo: Comercio se mantiene como líder con 10 puntos, Río Dulce es su escolta con 9 unidades, más atrás aparece Argentinos con 4, mientras que Gramilla aún no sumó.

En la próxima Río Dulce se mide ante Comercio en Las Termas, en tanto que Argentinos enfrentará a Gramilla como visitante.