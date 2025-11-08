Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 19º
X
Somos Deporte

Río Dulce le ganó un duelo fundamental a Argentinos y se ilusiona con la clasificación

Se impuso por 4 a 1 en el marco de la fecha 4 del Torneo Regional por la zona 13.

Hoy 20:50

Río Dulce consiguió una victoria contundente en la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, al superar como local por 4-1 a Argentinos en Las Termas, en un partido correspondiente a la Región Centro, Zona 13.

Los goles de Río Dulce fueron marcados por Lionel González, Maxi Ledesma y un doblete de Fernando Torres, mientras que Pablo Sánchez marcó el único tanto para la visita. 

Con este resultado, la tabla quedó al rojo vivo: Comercio se mantiene como líder con 10 puntos, Río Dulce es su escolta con 9 unidades, más atrás aparece Argentinos con 4, mientras que Gramilla aún no sumó.

En la próxima Río Dulce se mide ante Comercio en Las Termas, en tanto que Argentinos enfrentará a Gramilla como visitante.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto sufrió un fuerte choque y quedó afuera de la carrera Sprint del GP de Brasil
  2. 2. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  3. 3. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  4. 4. Un hombre fue detenido por supuesta estafa: había vendido una camioneta que tuvo problemas mecánicos
  5. 5. Racing ganó un duelo clave ante Defensa en el Cilindro y se metió en puestos de clasificación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT