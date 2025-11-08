ATSA eligió nuevas autoridades y reafirmó su compromiso con los trabajadores de la salud

En un acto encabezado por el secretario general, José Rodolfo Arce, el gremio de la sanidad presentó a su nueva comisión directiva. Arce destacó la unidad, la solidaridad y el compromiso con los trabajadores del sector.

Hoy 21:04

El gremio de ATSA renovó sus autoridades para el período 2025-2029, con la conducción del secretario general, José Rodolfo Arce.

En un acto emotivo, el secretario general, José Rodolfo Arce, agradeció a la comisión saliente por su trabajo y compromiso diario hacia el sindicato, destacando la labor realizada en beneficio de los trabajadores de la sanidad.

Arce felicitó a la nueva comisión entrante y les deseó éxitos en su gestión, recalcando que el trabajo diario se realiza para los compañeros y en forma conjunta, en unión y solidaridad.

"El trabajo diario se realiza para los compañeros, se realiza en forma conjunta, en unión y con un sentido de pertenencia hacia el gremio", expresó Arce.

El secretario general destacó la importancia de trabajar diariamente por los derechos de los trabajadores y las conquistas logradas, y pidió a todos los miembros del gremio que se unan en esta lucha constante.

"Necesitamos trabajar juntos, con solidaridad y sentido de pertenencia, para seguir avanzando en la defensa de los derechos de los trabajadores de la sanidad", concluyó Arce.