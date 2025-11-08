Dos Leones y Central Córdoba protagonizaron un entretenido empate en Frías por el Regional

En el marco de la cuarta fecha igualaron 2 a 2 y este resultado le dio la clasificación a Vélez de San Ramón en la zona 11.

Hoy 21:17

En una tarde llena de intensidad y emociones en Frías, CA Dos Leones y CA Central Córdoba no se sacaron ventajas y terminaron empatando 2 a 2, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, correspondiente a la Región Centro, Zona 11.

El marcador se abrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando Yenzo Coronel puso en ventaja a Dos Leones a los 45+15’, tras una extensa adición. En el complemento, Eze Rimolo igualó rápidamente para Central Córdoba a los 7 minutos, marcando el 1-1 parcial.

Dos Leones volvió a adelantarse con gol de Pizano, que devolvió la ilusión al conjunto local. Sin embargo, Ezequiel Juárez apareció para empatar nuevamente y sellar el 2-2 definitivo, en un encuentro que mantuvo el suspenso hasta el final.

El empate dejó un sabor amargo para ambos equipos, ya que Dos Leones y Central Córdoba suman 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota, quedando a siete unidades de Vélez, que ya aseguró su clasificación a la siguiente instancia.

En la próxima fecha, Central Córdoba recibirá a Vélez de San Ramón en Frías, mientras que Dos Leones visitará a Atoj Pozo, que necesita ganar para mantener sus chances de seguir con vida en el certamen.

Foto: Probablemente equivocado