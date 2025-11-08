Independiente BBC debutó en su casa con una derrota en la Liga Argentina

El elenco santiagueño no tuvo un buen inicio de competencia y volvió a perder 90 a 72 ante Rivadavia de Mendoza en el estadio Israel Parnás. Acumula tres caídas al hilo.

Independiente no pudo hacerse fuerte en su estreno en casa y volvió a tropezar en la Liga Argentina de Básquet. El conjunto santiagueño cayó ante Rivadavia de Mendoza por 90 a 72 y ahora acumula tres derrotas al hilo.

El partido comenzó parejo en energías, pero con un Rivadavia más efectivo. Independiente comenzó errático y de contra, la visita no perdonó para arrancar ganando 14-4. Tras el tiempo muerto de Rovner, el partido se emparejó y ambos equipos intercambiaron golpe por golpe. Los primeros diez minutos terminaron favorables a los de blanco por 28-17.

En el segundo la paridad siguió marcada. Ambos equipos tuvieron lo suyo para anotar. Inde se apoyó en un buen momento de Baeza y el ingreso de Castillo. Rivadavia movió mucho el banco y con un goleo repartido, mantuvo la diferencia. Sobre el final los dos se quedaron sin gol y el parcial del cuarto terminó 17-18 (34-46).

A la vuelta del descanso largo, el naranja empezó a confirmar su buen momento con una efectividad notable. Cuatro triples en cinco minutos le permitieron agrandar la ventaja ante los diablos. Jugando buen básquet, con paciencia y el goleo de Hunt, Rivadavia llegó a sacar 22 de luz con tres minutos por jugar ante un Independiente desorientado y que con ofensivas largas, intentaba forzar alguna anotación por medio de Amicucci. De cara al último capítulo, las cosas se pusieron 51-69.

La reacción de Inde no se hizo esperar. En el primer 1:30, metió parcial de 8-2 con dos triples de Morera para forzar el tiempo muerto de Saborido con el marcador 59-71. De la mano de Lange y Zarco, el local siguió acercándose. Llegó a ponerse a seis a falta de 6:30 (66-72). En la continuación, Inde volvió a equivocarse en las ofensivas y la visita pudo correr la cancha para de a poco recuperar la ventaja en los tres minutos finales. De la mano de Llanos y Perez, los de Saborido manejaron el partido, contando también con los tantos de Hunt que siguió encendido. El encuentro terminó con victoria para el equipo mendocino por 90-72.