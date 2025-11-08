Ingresar
En vivo: Independiente BBC debuta como local buscando su primer triunfo en la Liga Argentina

Tras dos derrotas fuera de casa, el elenco santiagueño recibe esta noche a Rivadavia de Mendoza.

Hoy 20:23

Después de dos derrotas fuera de casa, Independiente BBC hará su debut como local esta noche ante Rivadavia de Mendoza, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Argentina de Básquet. El juego se disputará desde las 21:30 en el estadio Israel Parnás, con arbitraje de Juan Fernández y Danilo Molina.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

