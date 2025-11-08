Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 18º
Funcionarios de la Capital acompañaron al Suoem en la celebración del Dia del Empleado Municipal

Los funcionarios saludaron y remarcaron la dedicación y el esfuerzo que los empleados demuestran diariamente; y que su trabajo representa una construcción colectiva en beneficio de los vecinos de la ciudad.

Hoy 21:46

Funcionarios de la Capital participaron de la celebración por el Día del Empleado Municipal organizado por el Sindicato Unión y Obreros de Empleados Municipales, que contó con una amplia concurrencia de trabajadores.

Los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski, y de Gobierno, Néstor Machado, fueron recibidos por el secretario de la entidad, Héctor Coronel, y concurrieron invitados al momento de los sorteos que se realizaron durante el festejo.

Los funcionarios saludaron y remarcaron la dedicación y el esfuerzo que los empleados demuestran diariamente; y que su trabajo representa una construcción colectiva en beneficio de los vecinos de la Ciudad, por su parte Coronel destacó el compromiso que tiene la intendente Fuentes para los empleados municipales tanto en las mejoras salariales otorgadas y la provisión de elementos y ropa de trabajo.

