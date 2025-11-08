18ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Santiago del Estero: “Frente al odio y la violencia, más orgullo y resistencia”

Con consignas por la igualdad y la aprobación de la Ley Integral Trans, organizaciones sociales, feministas y disidentes marcharon desde Roca y Patagonia hasta la Casa del Bicentenario.

Con una multitudinaria participación, se llevó a cabo este sábado la 18ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Santiago del Estero, bajo el lema “Frente al odio y la violencia, más orgullo y resistencia”. El colorido y diverso recorrido comenzó en la intersección de avenidas Roca y Patagonia, frente al Fórum, y culminó en la Casa del Bicentenario, ubicada en el Parque Aguirre, donde tuvo lugar un festival artístico y cultural.

La jornada contó con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, quien acompañó a las y los manifestantes a lo largo del trayecto, reafirmando el compromiso del Estado provincial con las políticas de igualdad y respeto a la diversidad.

Participaron integrantes de la Comisión Organizadora, conformada por más de 17 organizaciones sociales, feministas, disidentes y de la sociedad civil, que impulsaron consignas de visibilidad y reivindicación de derechos.

El cierre de la marcha se vivió a pura música, baile y arte con la realización del festival en la Casa del Bicentenario, que contó con la participación de artistas locales y la asistencia de cientos de santiagueños y santiagueñas.

El evento, auspiciado por la Municipalidad de la Capital y el Gobierno de la Provincia, busca consolidarse como un espacio de expresión cultural, artística y política que celebra la diversidad y refuerza la lucha por la igualdad de derechos.