Un motociclista fue hospitalizado luego de esquivar a un vehículo en contramano y caer en el barrio Sargento Cabral

El siniestro ocurrió en la esquina de avenida Roca y Ricardo Rojas. El conductor, Servando Eugenio Sayavedra, sufrió una herida profunda en la cabeza y fue trasladado al hospital Regional.

Hoy 21:57

El siniestro vial se registró este sábado en inmediaciones del barrio Sargento Cabral, más precisamente en la esquina de avenida Roca y Ricardo Rojas, donde un motociclista terminó gravemente lesionado tras perder el control de su rodado.

Cuando los efectivos arribaron al lugar encontraron a Servando Eugenio Sayavedra, con domicilio en el barrio Borges, tendido sobre la cinta asfáltica. Presentaba una herida en la cabeza con abundante pérdida de sangre, por lo que se dio aviso inmediato al servicio de emergencias.

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, el hecho se habría originado cuando un vehículo de mayor porte circuló por Ricardo Rojas en contramano, obligando al motociclista —que se desplazaba en una Honda Wave— a realizar una maniobra brusca para evitar el impacto. En esa acción, la moto habría pasado por un pozo del pavimento, lo que provocó que Sayavedra perdiera el control y cayera violentamente sobre el asfalto.

Personal del SEASE asistió al herido y lo trasladó al hospital Regional para una atención urgente. En el lugar también trabajó Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes.