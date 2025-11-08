Enzo Fernández, baja en la Selección Argentina por una lesión en la rodilla

El mediocampista del Chelsea confirmó que no viajará para el amistoso ante Angola debido a un edema óseo en su rodilla derecha. “Hace cuatro meses vengo con dolor, era momento de parar”, explicó el campeón del mundo.

Hoy 21:58

La Selección Argentina sufrió una baja sensible de cara al amistoso frente a Angola, que se jugará el próximo 14 de noviembre. Enzo Fernández, pieza clave del mediocampo albiceleste, confirmó que no formará parte de la convocatoria por una lesión en su rodilla derecha. El jugador del Chelsea reveló que arrastra un edema óseo desde hace cuatro meses, dolencia que se agravó en las últimas semanas.

“Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar”, explicó Enzo en diálogo con ESPN, luego del triunfo 3-0 de su equipo ante Wolverhampton. El ex River Plate detalló que el dolor se intensificó debido a la seguidilla de partidos y a la falta de descanso en el exigente calendario europeo.

El mediocampista, que ya había sido desafectado en la gira de octubre tras detectarse líquido en la zona afectada, reconoció que su situación llegó a un punto límite: “Esta última semana sufrí muchísimo dolor y todos ya lo saben. Espero recuperarme al máximo para volver al 100% y entrenar con mis compañeros”. Por eso, decidió priorizar su recuperación para llegar en plenitud física al cierre de la temporada con el conjunto inglés.

“Son muchos partidos y lo más importante se viene a final de temporada. Creo que era el momento de parar y hacerlo junto al cuerpo médico. Para mi rodilla fue la mejor decisión descansar estas dos semanas”, afirmó Enzo.

Con su ausencia, Lionel Scaloni pierde a uno de los titulares indiscutidos en la mitad de la cancha. La lista para el amistoso ante Angola queda conformada de la siguiente manera:

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Nicolás Paz (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).