Consulta tu tiempo y clasificación en la Maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”

La tradicional competencia convocó a más de 11 mil atletas de todo el país. A vos, ¿cómo te fue?

Hoy 10:14

La 66ª edición de la maratón aniversario del Diario El Liberal “60 años de Canal 7” volvió a ser un éxito rotundo, reafirmando su lugar como una de las competencias más importantes del calendario atlético nacional.

Más de 11 mil atletas de todo el país se dieron cita este domingo en las principales calles de Santiago del Estero, donde el color, la emoción y la pasión por el deporte se unieron en una jornada inolvidable. La tradicional prueba volvió a convocar a corredores profesionales, amateurs y familias enteras que disfrutaron de un evento lleno de energía y espíritu competitivo.

Con distintas distancias y categorías, la maratón se desarrolló en un marco de total entusiasmo y acompañamiento del público santiagueño, que una vez más demostró su compromiso con esta fiesta deportiva que trasciende generaciones.

Para consultar tu ubicación en la clasificación general, hacé clic aquí.