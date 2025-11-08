En vivo: Santiago del Estero vuelve a vibrar con la tradicional maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”

Desde las 8 se pone en marcha la competencia que reúne año a año a miles de atletas. Habrá premios millonarios.

La ciudad se prepara para disfrutar de una de las jornadas deportivas más esperadas del año. Este domingo 9 de noviembre, se correrá la 66ª edición de la tradicional maratón del Diario El Liberal, que este año lleva la denominación “60 años de Canal 7”, y reunirá a miles de atletas, aficionados y familias en una verdadera fiesta del deporte santiagueño.

El evento contará con la fiscalización del Círculo Atlético Raúl Pereyra y de la Agrupación de Damas Atletas Santiagueñas (Adas), mientras que el cronometraje y la clasificación estarán a cargo de Amaisón Producciones (Buenos Aires). La animación y locución estarán en manos de Cristian Cabrera.

La largada oficial será a las 08:00 horas desde la sucursal del Banco Santiago del Estero, ubicada sobre calle Olaechea del Parque Aguirre, lugar donde también estará el punto de llegada. Antes, a las 07:45, se realizará la prueba de integración de 1 kilómetro, destinada a atletas de la Asociación de Artritis Reumatoidea, Deporte por Salud, Fundación Mujer y Asociación Amigos de la Vida Trasplantados, reafirmando el espíritu inclusivo del evento.

Categorías y distancias

La competencia principal se dividirá en dos distancias: 21 kilómetros y 10 kilómetros.

En los 21K, se clasificará una general sin división por edad, además de premiar al mejor atleta santiagueño residente, tanto en la rama masculina como femenina.

En los 10K, habrá una amplia variedad de categorías por edades para varones y mujeres, que van desde Juveniles (15 a 19 años) hasta Veteranos G (70 años en adelante).

Asimismo, habrá categorías especiales para Silla de Ruedas Estándar, Atletas Especiales y No Videntes, quienes deberán presentar el certificado médico correspondiente.

Sorteos y premios millonarios

El espíritu festivo de la maratón también se reflejará en los sorteos. El pasado 6 de noviembre se entregaron 25 premios de $100.000 cada uno a los ganadores en Tarjeta Sol de Galería Plaza Mayor.

El domingo 9, al finalizar las premiaciones, se sortearán $10.000.000, cifra que se duplicará si el ganador o ganadora posee Tarjeta Sol. Previamente, se sortearán órdenes de compra de Tu Mundo Constructor por $3.000.000 y $2.000.000, respectivamente.

Animación, controles e hidratación

Durante todo el recorrido, los atletas serán acompañados por porristas de colegios secundarios, academias de baile, batucadas, murgas y espectáculos musicales, bajo la coordinación del Lic. Carlos Fuentes.

La organización dispondrá de puestos de hidratación en puntos estratégicos de los circuitos de 10 y 21 kilómetros, además de cinco controles de paso digital distribuidos en zonas clave para garantizar la correcta clasificación y fiscalización de la competencia.

Con todos estos condimentos, la Maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7” promete ser una verdadera fiesta deportiva, solidaria y familiar, reafirmando su lugar como una de las pruebas atléticas más tradicionales y prestigiosas del norte argentino.