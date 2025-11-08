El robo de tableros eléctricos y cables, dejó sin luz a varios sectores de La Banda

Según se informó, estos hechos delictivos se vienen perpetrando en diferentes sectores de la ciudad en los últimos días.

La municipalidad de La Banda repudia los hechos vandálicos que se produjeron en las últimas horas cuando desconocidos robaron el tablero eléctrico y los cables de la instalación, que dejó sin funcionamiento el alumbrado público a los barrios Villa Margarita, Tabla Redonda y parte de la Av. Rebotaro.

Según se informó, estos hechos delictivos se vienen perpetrando en diferentes sectores de la ciudad en los últimos días. Por lo tanto, se pide a los vecinos denunciar estas acciones a las autoridades pertinentes para evitar los inconvenientes que genera la falta de iluminación.

Por otra parte, desde el municipio destacaron que, los robos de tableros, cables, acometidas y llaves térmicas, también implica un gran costo para la comuna que hace un gran esfuerzo para mejorar el sistema de alumbrado público pero en estas condiciones es imposible seguir avanzando.

Por último, desde la comuna bandeña señalaron que si bien no es responsable de la seguridad realizará un trabajo de prevención con Alerta Banda, pero también es indispensable que los vecinos se involucren y denuncien estos hechos delictivos que atentan contra el patrimonio de la comunidad.