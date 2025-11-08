Cambió la parrilla del GP de Brasil de la F1 y Colapinto largará dos puestos más adelante

El argentino saldrá 16° en Interlagos debido a que Max Verstappen, de Red Bull, y Esteban Ocon, de Haas, rompieron el parque cerrado para hacer cambios en sus monoplazas, por lo que partirán desde el pitlane.

Hoy 11:29

El piloto argentino Franco Colapinto largará desde la posición 16 en el Gran Premio de Brasil este domingo, mejorando dos lugares respecto de su resultado en la clasificación. El ascenso se debe a que Max Verstappen y Esteban Ocon deberán partir desde el pitlane tras realizar cambios importantes en sus monoplazas.

El neerlandés, actual tercero en el Campeonato Mundial, había quedado eliminado en la Q1 y debía largar 16°, pero la escudería Red Bull reemplazó la unidad de potencia y modificó la puesta a punto del coche, lo que lo obliga a salir desde boxes. Minutos después, Haas confirmó la misma decisión para Ocon, permitiendo que Colapinto avance dos posiciones en la parrilla.

De esta manera, el piloto de Alpine, que esta semana fue confirmado como titular de la escudería francesa para la temporada 2026, partirá por delante del Red Bull de Yuki Tsunoda y del Sauber de Gabriel Bortoleto.

Cabe recordar que el bonaerense sufrió un accidente en la carrera Sprint, debiendo abandonar tras un fuerte golpe en los primeros giros. Sin embargo, los mecánicos de Alpine lograron reparar su monoplaza a contrarreloj, permitiéndole salir a pista en la clasificación. Allí, Colapinto no logró encontrar su mejor ritmo y quedó eliminado en la Q1, finalizando inicialmente en el 18°.

Parrilla de salida del GP de Brasil