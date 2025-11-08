Voraz incendio de un contenedor movilizó a los bomberos voluntarios en el barrio Almirante Brown

El hecho ocurrió alrededor de las 21 en calle Manuel Alcorta, entre Domingo Palacios y Las Magnolias. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios.

Hoy 22:33

En horas de la noche de este sábado, alrededor de las 21, se registró un incendio en un contenedor ubicado sobre calle Manuel Alcorta, entre Domingo Palacios y Las Magnolias, en el barrio Almirante Brown.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el conteiner ardía por completo, generando un foco de fuego intenso que alarmó a los vecinos de la zona.

En el sitio trabajó personal de Bomberos Voluntarios, quienes llevaron adelante las tareas de sofocamiento y enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas u otros elementos cercanos.

No se registraron heridos y las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría de la jurisdicción.