Voraz incendio de un contenedor movilizó a los bomberos voluntarios en el barrio Almirante Brown

El hecho ocurrió alrededor de las 21 en calle Manuel Alcorta, entre Domingo Palacios y Las Magnolias. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios.
En horas de la noche de este sábado, alrededor de las 21, se registró un incendio en un contenedor ubicado sobre calle Manuel Alcorta, entre Domingo Palacios y Las Magnolias, en el barrio Almirante Brown.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el conteiner ardía por completo, generando un foco de fuego intenso que alarmó a los vecinos de la zona.
En el sitio trabajó personal de Bomberos Voluntarios, quienes llevaron adelante las tareas de sofocamiento y enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas u otros elementos cercanos.
No se registraron heridos y las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría de la jurisdicción.