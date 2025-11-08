Sarmiento e Instituto se enfrentan en un partido clave por la permanencia y los playoffs

El Verde recibe a La Gloria en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Hoy 01:03

Sarmiento de Junín recibirá este domingo a las 19:20 a Instituto de Córdoba, en el Estadio Eva Perón, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. Será un partido con mucho en juego: el Verde busca asegurar su continuidad en la categoría, mientras que La Gloria necesita sumar para seguir con chances de ingresar a los playoffs.

El equipo dirigido por Facundo Sava llega con la obligación de ganar. A pesar de su buen triunfo ante River en el Monumental, no pudo sostener el envión y solo logró una victoria en sus últimos seis encuentros. En su última presentación, Sarmiento empató 1 a 1 con Platense, en un duelo que se le escapó sobre el final. El Verde intentará hacerse fuerte en casa para asegurar matemáticamente la permanencia. Para este compromiso, Sava recuperará a Joel Godoy, quien regresa tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Por su parte, Instituto atraviesa una realidad similar. El conjunto cordobés también acumula una sola victoria en sus últimos seis partidos, aunque se mantiene mejor posicionado en la tabla anual. Si bien aún no tiene garantizada la permanencia, su preocupación principal pasa por clasificar a los playoffs, objetivo del que se alejó tras dos caídas consecutivas ante Rosario Central y Deportivo Riestra. Con dos fechas por disputar, el equipo de Alta Córdoba necesita sumar en Junín para mantener vivas sus esperanzas.

El partido será arbitrado por Ariel Penel, con Adrián Franklin a cargo del VAR. Se jugará en el Estadio Eva Perón y contará con transmisión de TNT Sports Premium.

Hora: 19:20

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Eva Perón

TV: TNT Sports Premium