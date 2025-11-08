Sarmiento le ganó a un duelo fundamental a Instituto y se salvó del descenso

El Verde se impuso por 2 a 1 ante la Gloria en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura y respira.

Hoy 21:36

No anduvo con vueltas Sarmiento. Expeditivo, en un abrir y cerrar de ojos, le puso el sello a los papeles cuando sus hinchas aún se acomodaban en la tribuna y, gracias a esa ráfaga, se sacó de encima la carga angustiante que representa toda batalla contra el riesgo de perder la categoría. El descuento de Instituto le puso algo de suspenso al partido, pero el daño que ya había causado el equipo de Sava en los primeros seis minutos, ya había sido suficiente. Así, ganó el juego que debía ganar y se salvó del descenso. Ya había zafado por la tabla del promedio y ahora lo hizo por la anual.

Pero además de mirar con alivio hacia abajo, ahora se permite ilusionarse con entrar en zona de playoffs, dado que quedó a solo un puesto de lograrlo. Hacia allí apuntará en la próxima fecha (contra San Lorenzo), la última de la fase regular.

El Verde salió a jugar con mucha determinación. Con esa mentalidad rápidamente obtuvo la recompensa. Al minuto, Insaurralde se impuso de cabeza y a los 6’, Manuel García sacó un remate que se desvió en un rival y se metió.

Instituto, que aun no tiene asegurada su permanencia en Primera, tuvo dos chances para descontar en el PT, pero Lucas Acosta respondió bien en ambas y evitó lo que hubiera sido un envión en la visita. El local contó con espacios en el ST y generó peligro, aunque Roffo mostró buenas intervenciones. Instituto no podía inquietar a Sarmiento pese a que se adelantó en el campo. En tres cuartos se desvanecía o aparecía alguna pierna o cabeza rival para despejar. El disparo del ingresado Moreyra se metió, si, pero a la Gloria no le bastó.