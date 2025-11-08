En vivo: Sarmiento e Instituto se enfrentan en un partido clave por la permanencia y los playoffs

El Verde recibe a La Gloria en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Hoy 19:00

Sarmiento de Junín recibirá este domingo a las 19:20 a Instituto de Córdoba, en el Estadio Eva Perón, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. Será un partido con mucho en juego: el Verde busca asegurar su continuidad en la categoría, mientras que La Gloria necesita sumar para seguir con chances de ingresar a los playoffs.

