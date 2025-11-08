Aldosivi se quedó con triunfo clave ante Banfield en el Florencio Sola para seguir en Primera

El Tiburón festejó como visitante por 1 a 0 ante el Taladro por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Hoy 21:32

Un partido importante para ambos, porque Banfield quería sostener su buena racha (llegaba tras dos triunfos al hilo, uno ante Lanús en el clásico) y arrancó intentando hacerse dueño de la pelota en su cancha. Sin embargo, Aldosivi, que había ganado tres de los últimos cuatro que jugó antes de ir al Florencio Sola, se metió en el partido con el correr de los minutos y empezó a complicar. Incluso, los marplatenses tuvieron las más claras, principalmente un remate de Ceratto que pasó pegadito al palo de Sanguinetti. Victoria por 1 a 0 para la visita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el complemento, el experimentado arquero de los marplatenses, Jorge Carranza, se volvió determinante: primero tapó un buen remate de López García y después una chance increíble para Rodrigo Auzmendi que, con todo el tiempo del mundo, pudo elegir dónde definir pero no pudo ganar el mano a mano con el portero.

Parecía que todo terminaría en empate, pero en tiempo de descuento llegó la polémica que rompió el cero. Lobo Medina, VAR mediante, cobró una falta de Meriano sobre Federico Gino en el área y el volante de Aldosivi se hizo cargo del penal que le dio el triunfo a los marplatense. En el Taladro, Troglio y sus jugadores reclamaron mucho al juez y los hinchas detuvieron el partido varios minutos lanzando proyectiles enojados por el fallo arbitral.