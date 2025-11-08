Ingresar
Banfield recibe a Aldosivi en un duelo decisivo entre la ilusión y la permanencia

El Taladro y el Tiburón se ven las caras con algo más que tres puntos en juego.

Hoy 01:03

Banfield enfrentará este domingo a Aldosivi desde las 19:20 en el Estadio Florencio Sola, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en un partido donde ambos equipos llegan con realidades opuestas: el Taladro con la mira puesta en los playoffs, y el Tiburón aferrado a la esperanza de seguir en Primera División.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio llega con el ánimo en alza luego de vencer por 2 a 1 a Lanús en el clásico del sur, con goles de Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi. Con esa victoria, Banfield alcanzó dos triunfos consecutivos, selló su permanencia matemática y se metió parcialmente en la zona de clasificación a los playoffs. El objetivo ahora es mantener la racha positiva para cerrar un semestre irregular con la ilusión de seguir en carrera por el título.

Por su parte, Aldosivi mantiene viva la ilusión de la salvación. El equipo de Guillermo Farré venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia con una gran actuación colectiva y una exquisita asistencia de Justo Giani, sumando así tres triunfos en sus últimas cuatro presentaciones. Sin embargo, el Tiburón necesita seguir ganando en las dos fechas restantes para mantener la categoría. Antes del inicio del encuentro, se realizará un homenaje a Josecito Moscuzza, ex vicepresidente y actual dirigente del club marplatense, fallecido recientemente en un accidente de tránsito en la Ruta 2.

Formación de Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Martín Río; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Posible once de Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino; Nathanael Guzmán, Tiago Serrago; Justo Giani y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

Hora: 19:20
Árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Fernando Espinoza
Estadio: Florencio Sola
TV: ESPN Premium

 
