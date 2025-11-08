En vivo: Banfield recibe a Aldosivi en un duelo decisivo entre la ilusión y la permanencia

El Taladro y el Tiburón se ven las caras con algo más que tres puntos en juego.

Hoy 19:01

Banfield enfrentará este domingo a Aldosivi desde las 19:20 en el Estadio Florencio Sola, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en un partido donde ambos equipos llegan con realidades opuestas: el Taladro con la mira puesta en los playoffs, y el Tiburón aferrado a la esperanza de seguir en Primera División.

