Güemes presentó oficialmente a Juan Vita como nuevo entrenador

Estuvo acompañado por la dirigencia y delineó sus primeros objetivos.

Hoy 23:45

El Club Atlético Güemes tiene nuevo DT. Este sábado la institución santiagueña presentó oficialmente a Juan Vita como entrenador del plantel profesional, en un acto encabezado por el presidente Rody Mattar y miembros de la Comisión Directiva.

El entrenador de 38 años nacido en Mar del Plata, (firmó un contrato por un año y asumirá la conducción del equipo en los días venideros).

Vita es Director Técnico y Psicólogo Deportivo, y cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol sudamericano y centroamericano. Dirigió a Fénix (Uruguay), Costa del Este (Panamá), la Selección de Nicaragua, Asociación Deportiva Guanacasteca (Costa Rica), Real Tomayapo (Bolivia) y Racing Club de Avellaneda, donde estuvo al frente de la división Reserva.

Posteriormente, Juan Vita brindó sus primeras declaraciones como conductor del Gaucho, donde habló de su proyecto, los desafíos que se vienen y sus expectativas para el nuevo ciclo.

Con su llegada, Güemes comienza a planificar una temporada que promete renovación y ambición. La era Vita ya está en marcha.