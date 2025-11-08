Santiago del Estero vuelve a destacarse en el ámbito científico nacional

Una profesional de la Secretaría de Seguridad presentó un innovador método de investigación forense en el 42° Congreso Internacional de la Asociación Odontológica Argentina.

La Comisario Inspector Dra. Ana Saavedra, odontóloga de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, fue una de las profesionales destacadas en la disertación del Congreso Anual Internacional 42° de la Asociación Odontológica Argentina (AOA), celebrado del 05 al 07 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dra. Ana Saavedra

En representación de la provincia, la funcionaria policial profesional presentó un trabajo de alto impacto científico que promete ser un gran avance en la identificación forense en el país.

La Dra. Saavedra, cuya ponencia se centró en la "Determinación de la edad cronológica, método de Cameriere" (la base científica del tema), disertó sobre un procedimiento innovador conocido popularmente como el "Método del 3er Molar".

Este método utiliza el desarrollo y la mineralización del tercer molar (muela del juicio) para estimar con precisión la edad de una persona, especialmente en individuos jóvenes. Esta técnica es un conocimiento científico de vanguardia, fundamental en la odontología forense con un importante aporte para la identificación de personas cuando no se dispone de documentación y otros datos fehacientes, ya que ayuda a la identificación de personas y complementa el resto de la información.

La participación y la investigación de la Comisario Inspector Ana Saavedra, es gracias a las políticas de desarrollo del gobierno de la provincia, mediante la incorporación de conocimiento científico innovador, sumado a la tecnología de vanguardia para optimizar los procesos de investigación, pericias e identificación de personas en la provincia.