Somos Deporte

Comercio de Campo Gallo no lo cerró y Talleres se lo empató en Quimilí

El elenco de Ramiro Roldán lo ganaba cómodo, pero el local reaccionó y se quedó con un punto de oro como local por la cuarta fecha del Torneo Regional.

08/11/2025
Comercio Campo Gallo

En un partido cargado de emociones, Talleres de Quimilí y Comercio de Campo Gallo empataron 2 a 2 en el marco de una nueva fecha del Torneo Regional Federal Amateur (Región Centro – Zona 10). El conjunto visitante estuvo cerca de llevarse los tres puntos, pero el local reaccionó a tiempo y lo igualó en el cierre.

Con este resultado, Talleres suma 5 puntos y en la próxima fecha visitará a Defensores de Monte Quemado, en otro duelo clave por la clasificación. 

Por su parte, Comercio también acumula 5 unidades y recibirá en Campo Gallo a Salamanca de Monte Quemado, buscando sumar un triunfo que lo acerque a la cima del grupo.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

