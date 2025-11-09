Dua Lipa sorprendió en River con un hit de Miranda! y enloqueció al público argentino

La cantante británica interpretó “Tu misterioso alguien” en su segundo recital en Buenos Aires, un día después de rendir tributo a Soda Stereo.

Hoy 01:03

La segunda noche del Radical Optimism Tour en Buenos Aires volvió a ser una fiesta. Dua Lipa deslumbró una vez más en el estadio de River Plate ante miles de fanáticos que agotaron las entradas y fueron testigos de un nuevo guiño de la artista británica a la música argentina.

Durante el show de este sábado 8 de noviembre, la cantante interpretó Tu misterioso alguien, uno de los hits más emblemáticos del dúo pop Miranda!, en una versión que encendió al estadio y se volvió viral al instante. El público coreó el tema de principio a fin y las redes se inundaron de videos y mensajes celebrando el gesto.

Dua Lipa canta âTu Misterioso Alguienâ de Miranda en River. pic.twitter.com/F23P3nZ7Nf — Real Time (@RealTimeRating) November 9, 2025

El homenaje llegó después de que, en su primera presentación del viernes, Dua Lipa sorprendiera al incluir De música ligera de Soda Stereo en su setlist. Aquel momento fue celebrado como un tributo a Gustavo Cerati y al rock nacional, y reforzó la afinidad de la artista con el público local.

Con este nuevo gesto, Dua Lipa consolidó su vínculo con la cultura argentina, mostrando no solo su admiración por los íconos del país, sino también su esfuerzo por expresarse en español, idioma que estudió durante los últimos meses.

La presentación formó parte de una noche vibrante en la que repasó sus principales éxitos, combinando una imponente puesta en escena, coreografías precisas y una energía que mantuvo al estadio de pie de principio a fin.