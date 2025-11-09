Falsa abogada estafó en 10 millones de pesos a matrimonio que buscaba una casa del IPVU

Un vecino del barrio América del Sur denunció a una mujer que se hizo pasar por profesional del Derecho y le sacó la millonaria cifra.

Hoy 06:59

Un trabajador independiente denunció que una falsa abogada lo estafó en más de $10.000.000, bajo promesas de adjudicarle una casa del IPVU, alegando ser empleada de la Cámara de Diputados, abogada y jactándose de influencias entre fiscales y jueces.

Así lo denunció en la comisaría 11 Ramón Gustavo Pinto (55) del barrio América del Sur y después habría ratificado la presentación ante el fiscal, Mauricio Abramczuk. La acusada es Verónica Mabel Luna (36), con residencia en el Bº Siglo XXI.

Según Pinto, hace dos años, junto a su esposa, se contactó con Luna por Facebook. “Le compramos un lavavajillas. Nos dijo que era abogada, que trabaja en Tribunales, que es empleada judicial; también, que conocía jueces y personas del IPVU", precisó.

"Puedo conseguirles una casa, nos prometió. Desesperados, a principio de este año la contactamos (…) Nos pidió plata para los intermediarios. En abril le dimos $ 400.000. Entre todas las semanas, hasta julio le dimos más de $10.000.000", puntualizó Pinto, quien aseguró tener “todos los comprobantes”.

"A medida que le pasábamos el dinero, nos mandaba audios diciendo a quién iba destinado dicho efectivo, como ser jueces o autoridades del IPVU". Según el denunciante, cuando comenzaron a sospechar de la abogada y reclamaron la devolución del dinero, la misma los evadía y daba explicaciones sin sentido.

"Nos decía que el dinero no lo tiene ella. Cuando me puse a averiguar junto a mi mujer quién era esta persona, si realmente es abogada como ella se presentaba, resulta no tener tal título y sería una estafadora conocida en el ámbito de las casas, algo que nosotros desconocíamos totalmente", reconoció.