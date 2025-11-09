Aberrante: detuvieron a sujeto acusado de abusar de su hijastra

Los abusos también habrían sido sufridos por una prima de la jovencita que contó el calvario a una psicopedagoga. El detenido será indagado en las próximas horas por el delito de abuso sexual agravado por el vínculo y por la situación de convivencia.

Un hombre fue detenido en la vía pública acusado de cometer delitos de instancia privada en perjuicio de dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes serían primas entre sí. La investigación, a cargo del fiscal Guillermo Farías, del Centro Judicial de Añatuya, reveló que los abusos habrían comenzado cuando las víctimas eran aún niñas.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, la denuncia se originó luego de que una de las jóvenes fuera derivada a una psicopedagoga por presentar cambios bruscos de conducta y comportamientos que llamaron la atención de su entorno familiar y escolar. Durante el acompañamiento psicológico, la adolescente habría relatado los episodios de abuso sufridos, lo que permitió poner en marcha una investigación que derivó en la detención del sospechoso.

El acusado, que es padrastro de una de las víctimas, fue aprehendido en la vía pública por personal policial tras una orden judicial. De acuerdo con las primeras actuaciones, los hechos se habrían prolongado durante varios años y habrían ocurrido en distintas oportunidades dentro del ámbito familiar, aprovechando la relación de cercanía y confianza.

Según se supo, el detenido será indagado en las próximas horas por el delito de abuso sexual agravado por el vínculo y por la situación de convivencia, aunque no se descarta la ampliación de cargos conforme avance la causa.

El hecho conmocionó a la comunidad de Lugones, una localidad del departamento Avellaneda, donde familiares, docentes y vecinos se mostraron consternados por la gravedad de lo sucedido.