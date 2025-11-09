Día del Donante de Sangre: un acto de solidaridad que salva vidas

En cada campaña, organizaciones y expertos destacan que donar sangre es un acto simple y seguro, que tiene el poder de salvar hasta cuatro vidas por cada transfusión.

Cada 9 de noviembre, Argentina celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, una fecha para reconocer la generosidad de quienes, de manera desinteresada, contribuyen a salvar vidas a través de la donación. Este año, la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC) lanza la campaña “De corazón a corazón y de generación en generación”, con el objetivo de fomentar una cultura solidaria intergeneracional y resaltar el impacto crucial que este acto tiene en la salud de miles de personas.

El compromiso de donar sangre cobra una nueva dimensión cuando se observan los datos: más del 45% de las transfusiones se destinan a personas mayores de 60 años, lo que convierte a este acto en un verdadero gesto de cuidado hacia nuestros abuelos, padres, madres y vecinos. La campaña de la AAHITC busca inspirar a las nuevas generaciones a continuar el legado de quienes, durante años, ofrecieron su sangre para salvar vidas y, hoy, en muchos casos, son quienes más lo necesitan.

“El mensaje es claro: donar sangre es una forma de construir memoria colectiva y rendir homenaje a aquellos que, durante años, ofrecieron su sangre para salvar vidas y que, hoy, necesitan transfusiones para recuperar su bienestar”, explicó el doctor Fernando Alvez, coordinador del Comité de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre.

En Argentina, la demanda de sangre es permanente. Pacientes oncológicos, personas sometidas a cirugías, partos complejos, víctimas de accidentes y quienes padecen enfermedades crónicas dependen de una red activa y comprometida de donantes. Según los datos, nueve de cada diez personas necesitarán sangre para ellas mismas o para alguien cercano en algún momento de su vida.

“La sangre no se compra ni se fabrica, solo puede obtenerse gracias a la generosidad de quienes deciden compartir lo que llevan dentro”, destacó el doctor Alvez. Para que los bancos de sangre puedan mantener reservas y responder con rapidez ante emergencias o tratamientos programados, es esencial convertir la donación en un hábito regular.

Cada 9 de noviembre, también se recuerda la histórica primera transfusión segura realizada en el país, en 1914, por el doctor Luis Agote, quien utilizó citrato de sodio como anticoagulante. Este avance no solo permitió realizar transfusiones seguras, sino que posicionó a Argentina como pionera a nivel mundial en el campo de la hemoterapia.

La donación de sangre está abierta a personas de entre 16 y 65 años que se encuentren en buen estado de salud y pesen más de 50 kilos. No es necesario estar en ayunas y el proceso, realizado bajo estricta supervisión médica, dura entre 7 y 10 minutos. La extracción se lleva a cabo con material descartable en un entorno seguro.

“Donar sangre es un acto de amor que no cuesta nada y significa todo. Cuando donás, no solo das sangre, das esperanza de vida”, afirmó el doctor Alvez. Con una sola donación, un donante puede salvar hasta cuatro vidas.

La doctora Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC, agregó: “Cada día, miles de personas en nuestro país necesitan una transfusión para seguir viviendo. Accidentes, cirugías, tratamientos oncológicos, partos complicados o enfermedades crónicas son solo algunas de las situaciones en las que la sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

“Por más avances médicos que haya, no existe aún un sustituto artificial para la sangre humana. Por eso, la solidaridad de quienes donan es el pilar fundamental de nuestro sistema de salud. Donar sangre es un gesto sencillo, seguro y rápido, pero su impacto es inmenso”, destacó la doctora El Haj.

Dónde y cómo donar sangre

Las personas interesadas pueden consultar los puntos de donación a nivel nacional a través del Ministerio de Salud y un listado de más de 400 centros de recepción en todo el país.

La donación periódica es esencial para garantizar que cada paciente reciba sangre a tiempo. “Donar no duele, lo que duele es que falte. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos al centro de salud más cercano, informarnos sobre los requisitos y sumarnos a esta red silenciosa de personas que eligen dar vida. Porque cada gota de sangre cuenta y hoy puede ser necesario para alguien más, y mañana, cualquiera de nosotros puede necesitarla”, afirmó la doctora El Haj.