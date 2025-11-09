Quimsa va por otra alegría ante Unión de Santa Fe en el estadio Ciudad

La Fusión recibe al Tatengue desde las 21 buscando seguir por la senda ganadora en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 07:29

La Liga Nacional de Básquet continúa su marcha y esta noche será el turno de la Asociación Atlética Quimsa, que volverá a presentarse ante su público en el Estadio Ciudad.

Desde las 21, los dirigidos por Leandro Ramella recibirán a Unión de Santa Fe por una nueva fecha de la fase regular de la temporada 2025/26, en un duelo clave para seguir escalando posiciones.

La Fusión llega con un balance positivo tras su gira por Corrientes, donde cayó ante San Martín pero se recuperó con una sólida victoria frente a Regatas. Con un registro de cinco triunfos y cuatro derrotas, Quimsa ocupa el undécimo puesto y busca ganar en regularidad mientras afianza la identidad de un plantel que se renovó casi por completo para este año. Ramella dispondrá de todo el plantel a su disposición, un dato clave en la intención de encadenar dos victorias consecutivas y consolidarse en la tabla.

Enfrente estará un Unión de Santa Fe necesitado de resultados, que acumula tres victorias y cinco derrotas en el certamen. El Tatengue, que viene de caer por 96-70 ante Olímpico en La Banda, intentará mejorar su rendimiento defensivo y volver a mostrar la intensidad que lo caracteriza.

El encuentro, que promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada dominguera, será arbitrado por Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Jorge Chávez.

Una nueva noche de básquet se vivirá en el estadio Ciudad, donde Quimsa buscará regalarle otra alegría a su gente.