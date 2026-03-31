Escándalo en la Policía Federal: dos nuevos detenidos en la causa por narcotráfico y manipulación de droga secuestrada

Este martes en Noticiero 7 se conocieron detalles de la investigación que tiene como implicados a efectivos de la fuerza federal.

Hoy 23:07

La investigación que sacude a la delegación local de la Policía Federal sumó en las últimas horas dos nuevos detenidos, en el marco de la causa que se inició el fin de semana con allanamientos y múltiples arrestos. Se trata de un efectivo de apellido Beltrán y una mujer policía identificada como Suárez, quienes habrían sido vinculados recientemente con la supuesta organización delictiva dedicada a la narcocriminalidad.

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Ambos se desempeñaban en la Dirección de Unidad de Operaciones Federales, al igual que el resto de los implicados en la causa, lo que agrava el impacto institucional del caso. Las detenciones se produjeron tras el avance de la investigación, que permitió establecer nuevas conexiones entre los sospechosos y la presunta banda. El operativo del sábado, encabezado por autoridades de la Justicia Federal, generó un fuerte revuelo al desarrollarse en la propia sede de la fuerza de seguridad.

Hasta el momento, la lista de imputados incluye a Roberto René Chazarreta, Claudio Marcelo Tevez (civil), Santiago Buenvecino, Gabriel Arce, Natalia Noemí Arce (comerciante de Lomas del Golf), Gabriel Maximiliano Domínguez, Martín Miguel Balcanera, Hugo Orlando Abrigo, además de los recientemente detenidos Francisco Alfredo Beltrán y Lourdes Monserrat Suárez. En todos los casos, durante los allanamientos se procedió al secuestro de vehículos.

Uno de los puntos más graves de la causa es la presunta manipulación de registros oficiales de droga incautada. Según la investigación, en un procedimiento se habrían secuestrado cerca de 40 kilos de cocaína, aunque solo tres fueron asentados formalmente. El resto habría sido desviado para su comercialización, en una maniobra conocida en la jerga como “mexicaneada”.

En paralelo, continúan las indagatorias, aunque la mayoría de los imputados optó por abstenerse de declarar, siguiendo la recomendación de sus abogados defensores. Otro dato que genera preocupación en ámbitos judiciales es que uno de los integrantes de la supuesta asociación ilícita formaría parte de la custodia de un juez, lo que alimenta la gravedad institucional del caso. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.