Marcelo Figueroa confirmó que en los próximos días podría tratarse el proyecto de Ficha Limpia en Santiago del Estero

El diputado provincial por La Libertad Avanza aseguró que existe el compromiso de avanzar con el proyecto en comisión y luego llevarlo al recinto.

Hoy 23:17

La posibilidad de que el proyecto de Ficha Limpia comience a debatirse en la Legislatura santiagueña durante los próximos días volvió a instalarse en la agenda política provincial. Así lo confirmó el diputado de La Libertad Avanza, Marcelo Figueroa, quien aseguró que existe el compromiso de tratar la iniciativa la próxima semana en comisión.

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En diálogo con Noticiero 7, el legislador explicó que la propuesta forma parte de una serie de reformas impulsadas por el espacio a nivel nacional.

“Dentro de lo que es la Cámara de Diputados existe la posibilidad de que se lo trate la semana próxima a Ficha Limpia. Es un proyecto que tiene una iniciativa a nivel nacional, boleta única, papel y Ficha Limpia, son los parámetros que nos determinan desde La Libertad Avanza a nivel nacional”, sostuvo.

Figueroa indicó que el proyecto fue elaborado de manera conjunta por legisladores libertarios del NOA y equipos técnicos especializados.

“Es un proyecto que ha sido trabajado por foro de diputados provinciales del NOA, de La Libertad Avanza, con diferentes equipos técnicos y ha sido desde nuestro punto de vista mejorado y ha sido presentado en todas las provincias del NOA”, explicó.

Según detalló, la iniciativa apunta a establecer restricciones para que determinadas personas no puedan acceder a cargos electivos o funciones públicas.

“Viene a jerarquizar lo que es la función pública y por sobre todas las cosas, evitar que personas que hayan cometido ciertos delitos taxativos accedan a cargos públicos”, afirmó.

El diputado recordó que el proyecto fue presentado hace cuatro meses y actualmente permanece en comisión.

“Nosotros lo hemos presentado hace 4 meses, ha sido remitido a comisión, la comisión no lo ha tratado todavía y el compromiso es que se trate la próxima semana. Después de comisión lo tendrá que tratar el Parlamento”, señaló.

En cuanto a su alcance, precisó que la propuesta comprende tanto cargos provinciales como municipales.

“El proyecto acá alcanza a todos los cargos provinciales, gobernador, vicegobernador, diputados y a cargos municipales”, remarcó.

Uno de los puntos que distingue a la iniciativa presentada en Santiago del Estero es la incorporación de exámenes toxicológicos para quienes ejerzan funciones públicas.

“Nosotros en el artículo 4 también implementamos que se hagan exámenes toxicológicos”, indicó.

Además, explicó que el proyecto contempla delitos que impedirían el acceso a cargos públicos, entre ellos hechos vinculados a la administración estatal, corrupción, narcotráfico y abuso sexual.

“Tenemos diferentes tipos de delitos, contra la Administración Pública, corrupción, malversación de fondos, narcotráfico, que es algo que nosotros hemos agregado que no estaba en el proyecto original, y también el tema de abuso sexual en ocasión del ejercicio de la función pública y también en forma privada”, concluyó.