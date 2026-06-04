Italia prevé otorgar 500 000 visas laborales a no europeos hasta 2028

Italia planea emitir 500 000 visas de trabajo a no europeos entre 2026 y 2028 para abordar la escasez laboral en sectores clave y contrarrestar el envejecimiento poblacional.

Hoy 19:01

Italia ha hecho un anuncio significativo al prever la emisión de 500 000 visas de trabajo para ciudadanos no europeos entre 2026 y 2028. Esta medida es parte de un esfuerzo por cubrir la creciente demanda laboral en sectores críticos y mitigar las consecuencias del envejecimiento demográfico en el país. La iniciativa se enmarca dentro de una nueva estrategia del gobierno de Giorgia Meloni, que busca facilitar la migración legal hacia Europa.

El país ha experimentado una notable pérdida de población, con más de 281 000 habitantes desaparecidos en 2024 debido a la diferencia entre nacimientos y muertes. Esta tendencia demográfica ha creado un vacío de mano de obra en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y el turismo, lo que ha llevado a Italia a abrir cupos laborales formales para trabajadores extranjeros.

Se estima que alrededor de 267 000 de estas visas estarán destinadas a empleos estacionales y no estacionales, principalmente en el ámbito agrícola y turístico, mientras que el resto se asignará a trabajos en infraestructura, transporte y atención a personas mayores.

El sistema de cuotas laborales, conocido como Decreto Flussi, regulará el proceso de otorgamiento de estas visas. Para poder aplicar, los solicitantes deberán contar con una oferta laboral formal, y el empleador italiano deberá gestionar el permiso conocido como Nulla Osta.

Entre 2026 y 2028, se distribuirán un total de 497 550 visas a no europeos. En 2025, el gobierno habilitará el proceso de aplicación para trabajos estacionales entre el 1 y el 31 de julio, buscando así facilitar el acceso legal y evitar demoras que han dejado años anteriores con miles de cupos sin utilizar.

Giorgia Meloni ha adoptado una postura firme en relación con la migración irregular, pero también ha ampliado las vías legales de ingreso. Esta estrategia busca satisfacer las necesidades económicas internas sin renunciar al control de las fronteras.

A pesar de la apertura de oportunidades para trabajadores extranjeros, el gobierno ha endurecido las políticas contra la migración sin documentación, limitando las operaciones de rescate en el Mediterráneo y acelerando los procesos de deportación.

La situación actual ha generado críticas de diversos sindicatos, que advierten que muchas visas de trabajo a no europeos no se traducen en empleos reales, y han solicitado una reforma migratoria efectiva que garantice transparencia y medidas de acompañamiento para la integración social y laboral.