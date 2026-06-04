Argentina firmó acuerdos con Estados Unidos y podrá acceder a tecnología militar de drones y sistemas antidrones

El Gobierno suscribió dos cartas de intención con Washington para fortalecer la cooperación logística entre ambos países y habilitar la incorporación al mercado digital del Ejército estadounidense.

Hoy 21:49

El Gobierno firmó este jueves dos acuerdos para fortalecer la cooperación en materia de logística militar con los Estados Unidos y poder acceder a la plataforma de venta de drones y sistemas antidrones del Ejército norteamericano.

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Las cartas de intención fueron suscritas este jueves por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en un acto celebrado por el Gobierno como una ampliación en “la cooperación logística y tecnológica”.

Por un lado, uno de los acuerdos gira alrededor del fortalecimiento del apoyo logístico entre ambas naciones mediante un acuerdo para el suministro recíproco de combustible en operaciones.

En ese sentido, el Gobierno argentino reafirmó el Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA), que se encuentra vigente entre ambas naciones desde el año 2009 u apunta a “ampliar las capacidades de apoyo logístico bilateral a escala global, facilitando el intercambio de combustible cuando las circunstancias operativas lo requieran”.

El Ministerio de Defensa sostuvo que ese mecanismo permitirá optimizar el sostenimiento de las fuerzas durante el desarrollo de ejercicios combinados, actividades de adiestramiento, despliegues operacionales, escalas en puertos, operaciones de cooperación y otras iniciativas que las naciones realicen en forma conjunta.

A su vez, “contempla la posibilidad de brindar asistencia logística en situaciones imprevistas o contingencias que demanden una respuesta rápida y coordinada”.

Acceso a un mercado de drones del Ejército de Estados Unidos

Por otro lado, la segunda carta de intención con los Estados Unidos habilita la incorporación de Argentina a un Mercado Digital Internacional para facilitar la adquisición de tecnología y sistemas aéreos no tripulados (drones), así como también de los sistemas defensivos y de contramedidas contra ese tipo de dispositivos.

“Esto permitirá conformar una plataforma centralizada donde los países participantes accederán de manera ágil a estas tecnologías previamente evaluadas y certificadas desde el ámbito militar de la Defensa”, explicaron desde la cartera que conduce Presti.

Para el Gobierno, la adhesión a este sistema es fundamental en un contexto internacional donde los drones y los sistemas antidrones, se han convertido en herramientas decisivas en numerosos escenarios de conflicto.

“Las experiencias observadas en los principales teatros de operaciones de los últimos años han puesto de manifiesto el impacto que estas tecnologías tienen sobre la vigilancia, el reconocimiento, la adquisición de blancos, la protección de infraestructuras críticas y la conducción de operaciones militares”, enfatizaron en Defensa.

Por su parte, el embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, destacó los acuerdos como una muestra de “liderazgo” y proclamó: “Así construimos una Argentina y un hemisferio más fuertes”.