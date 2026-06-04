“Me sacaron todo”: el dramático relato de la mujer que sufrió un robo de más de $16 millones en su casa en Las Termas

Nanci Castillo y Francisco Salvatierra hablaron con Noticiero 7 luego de que delincuentes ingresaran a su vivienda y se llevaran mercadería, dinero y numerosos bienes valuados en más de 16 millones de pesos.

Hoy 22:26

La angustia sigue presente en la familia que sufrió un millonario robo en el barrio Aeropuerto. Tras denunciar que delincuentes se llevaron bienes valuados en más de 16 millones de pesos, Nanci Castillo y Francisco Salvatierra relataron a Noticiero 7 cómo descubrieron el hecho y el impacto que les provocó perder años de trabajo y sacrificio.

Nanci explicó que la familia no estaba viviendo de manera permanente en la vivienda debido a que recientemente fue sometida a una operación y se encontraba alojada en otra casa junto a sus hijos.

“Nosotros ayer, vino mi marido acá a la casa, y nos encontramos con que habían entrado el martes a la noche. Porque resulta que yo estoy operada, entonces me fui a la otra casa que tenemos, estábamos ahí todos, y me quedaba más cerca para llevar a los chicos al colegio”.

La mujer aseguró que los delincuentes provocaron importantes daños para ingresar y acceder a los distintos sectores de la vivienda.

“Rompieron todas las ventanas, aballetearon todo, y me abrieron, me rompieron, porque yo tengo todos los muebles adentro con candado, yo le puse cadena, candado, todo tenía así como para más seguridad”.

Entre los bienes sustraídos había una importante cantidad de mercadería destinada a su actividad comercial.

“Soy vendedora independiente, vendo Natura, Mary Kay, Vigny, todo lo que es perfumería, me sacaron todo, los muebles vacíos”.

Además, señaló que también desaparecieron otros elementos de valor.

“Me llevaron cosas de la cocina, que son de Essen, que eran nuevas también”.

Uno de los aspectos que más dolor le generó fue la pérdida de los ahorros de una de sus hijas.

“A mi hija le llevaron, tenía como 1.500.000 guardado ella, en plata que venía juntando, porque se quería comprar un motito”.

Visiblemente afectada, agregó: “Todo el día en la calle, vendiendo, bajo el sol, y hoy toda la gente me conoce a mí, y la verdad que me duele tanto, porque el sacrificio que hacemos nosotros todos los días”.

Por su parte, Francisco Salvatierra recordó el momento en que descubrió que habían ingresado a la vivienda.

“Lo agarro yo, lo dejo a mi hija en la materia particular, y me vengo para acá, y cuando bien llego, el perro me saltó, el perro nunca me salta. Me saltaron los perros y voy y abro, y cuando abro me encuentro todo abierto, y desarmada toda la casa adentro”.

Luego agregó: “Han sacado todo, han abierto los roperos, han tirado toda la ropa, han desvalijado toda la casa, pero entera, entera, entera, entera la casa”.

Mientras avanza la investigación, la familia intenta obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los responsables.

“Estamos viendo que la gente, que si alguien vio algo, pedimos que nos colaboren, por lo menos para saber, para ver si recuperamos algo”.

La mujer remarcó además que los delincuentes se llevaron una enorme cantidad de productos que representaban años de inversión, trabajo y esfuerzo familiar.

“Estamos buscando a ver si hay cámaras de acá cerca, para ver si logramos ubicar, digamos, porque es mucha mercadería. Yo siempre trabajo, invierto, invierto, invierto, y son productos caros”.

Finalmente, pidió ayuda a la comunidad para obtener información que permita avanzar en la investigación y recuperar parte de los bienes robados: “Que se haga justicia, que aparezca quien se haya llevado mis cosas, porque hay muchos sacrificios”.