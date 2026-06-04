Fallece la emblemática locutora Marita Monteleone a los 68 años

La locutora Marita Monteleone, conocida por su icónica voz en la guía telefónica, falleció a los 68 años tras varios días en terapia intensiva.

Hoy 23:32

En la tarde del miércoles 3 de junio, se confirmó la noticia del fallecimiento de Marita Monteleone, una reconocida locutora de 68 años que había estado en terapia intensiva. Su voz resonó en varias generaciones, convirtiéndose en un ícono de la radiodifusión argentina.

Marita Monteleone no solo fue locutora, sino también cantante de tangos y la voz oficial de la guía telefónica, un rol que muchos asociarán a su legado. El famoso mensaje “El número no corresponde a un abonado en servicio” es uno de los tantos que fueron parte de su carrera.

El periodista Pablo Mascareño, colaborador de LA NACION, describió en una entrevista de 2018 cómo los fanáticos la reconocían en la playa de Chapadmalal, donde le pedían que repitiera sus icónicas frases o que grabara mensajes para sus teléfonos. “Esa carpa parecía una oficina”, recordaba Marita, reflejando su popularidad.

La trayectoria de Monteleone en la radio incluye colaboraciones con figuras como Héctor Larrea y su inicio en el canto de tangos bajo el padrinazgo de Silvio Soldán. Su relación con el mundo de las telecomunicaciones comenzó en 1988, cuando grabó frases para Entel.

Tras la privatización de la compañía y su transformación en Telefónica, Monteleone mantuvo una relación laboral que perduró hasta sus últimos días. “Me comuniqué con la empresa para ver si estaban interesados en seguir trabajando conmigo”, comentó en la misma entrevista.

Los restos de la locutora serán velados a partir de las 18.30 en Casa Marchitto, ubicada en Pasteur 761, donde sus seguidores podrán rendir homenaje a su trayectoria y legado.