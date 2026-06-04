Caso Agostina Vega: la defensa del segundo detenido rechazó la acusación de encubrimiento y cuestionó las pruebas

El abogado de Osvaldo Fassetta aseguró que su cliente nunca vio a la adolescente junto al principal acusado y sostuvo que colaboró con la búsqueda desde el primer momento. También puso en duda algunos de los elementos incorporados a la investigación.

04/06/2026

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando y en las últimas horas sumó un nuevo detenido. Se trata de Osvaldo Fassetta, quien fue imputado por encubrimiento agravado en una causa que tiene como principal acusado a Claudio Barrelier.

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Mientras la Justicia intenta determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar pruebas o entorpecer la investigación, la defensa de Fassetta salió a rechazar categóricamente la acusación y cuestionó algunos de los elementos probatorios incorporados al expediente.

En declaraciones al canal A24, el abogado Eduardo Allende sostuvo que su cliente "nunca vio a Agostina dentro de la casa con Barrelier" y remarcó que la imputación actual se limita al delito de encubrimiento agravado.

Los investigadores sospechan que Fassetta habría intentado sostener una versión falsa de los hechos para favorecer al principal acusado. Sin embargo, la defensa negó esa hipótesis y destacó que el detenido colaboró activamente desde que se denunció la desaparición de la adolescente.

"Él ayudó en la búsqueda y acompañó a la madre de Agostina cuando fue a realizar la denuncia", afirmó Allende. Según explicó, incluso estuvo presente cuando intentaron radicar la presentación en una dependencia policial y luego se trasladaron a la Unidad Judicial correspondiente.

Cuestionamientos a las pruebas

El abogado también puso en duda algunos de los elementos que trascendieron públicamente durante las últimas horas.

Uno de ellos está relacionado con el hallazgo de huellas en un colchón ubicado en la habitación que ocupaba Fassetta dentro de la vivienda investigada.

"Encontraron huellas en el colchón de mi cliente. Lo lógico es que aparezcan huellas de quien duerme allí", señaló el letrado, quien además cuestionó la relevancia de ciertos mensajes telefónicos incorporados a la causa.

Según la defensa, esos intercambios deberían analizarse en conjunto con las declaraciones que Fassetta realizó desde el inicio de la investigación.

La reconstrucción de las últimas horas

Consultado sobre los movimientos de su defendido durante el fin de semana en que ocurrió el crimen, Allende confirmó que Fassetta estuvo junto a Barrelier en el kiosco donde este trabajaba.

"Él mismo lo declaró. Estuvieron allí durante la noche del sábado", indicó.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la defensa, luego de permanecer varias horas en el lugar, Fassetta se reunió con amigos y más tarde regresó a la vivienda de Barrelier acompañado por otra persona.

Según el relato, ambos permanecieron alrededor de tres horas en el domicilio compartiendo bebidas antes de retirarse nuevamente.

Otro de los puntos señalados por la investigación tiene que ver con modificaciones observadas en una de las habitaciones de la vivienda. En ese sentido, Allende explicó que su cliente notó diferencias en la ropa de cama entre el sábado y el domingo posteriores al hecho.

"Cuando se fue, la cama tenía dos colchas oscuras. Al regresar observó un acolchado claro, distinto al que había visto el día anterior", detalló.

Ese cambio también había sido mencionado por el propio Fassetta en una entrevista televisiva concedida antes de su detención.

La investigación sigue bajo secreto de sumario

Mientras tanto, el fiscal que conduce la causa mantiene el secreto de sumario y continúa ordenando nuevas medidas de prueba.

Fuentes vinculadas al expediente no descartan que puedan producirse más detenciones en el entorno del principal acusado. Entre las personas investigadas aparece Soledad Andreani, quien declaró durante varias horas ante la Jefatura de Policía y también es analizada por un presunto encubrimiento agravado.

La causa también busca establecer si el consumo habitual de cocaína que, según testimonios incorporados al expediente, existía en la vivienda de Barrelier tuvo alguna relación con los hechos ocurridos la noche del crimen.

Pese a la situación procesal de su defendido, Allende insistió en que no existen elementos suficientes para sostener la acusación.

"No creo que haya encubrimiento. Era previsible que ocurriera una detención de estas características por cómo se viene desarrollando la investigación", concluyó.