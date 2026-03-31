La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo en siete años

Según el INDEC, cerca de 13 millones de personas se encuentran bajo la línea de pobreza. El indicador cayó 3,4 puntos respecto al primer semestre y 9,9 puntos en la comparación interanual.

Hoy 17:44

La pobreza llegó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 en la Argentina, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es el nivel más bajo en 7 años.

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El nivel de pobreza bajó 3,4 puntos porcentuales con respecto a los primeros seis meses del año y afectó a cerca de 13 millones de personas. Por su parte, el nivel de indigencia alcanzó 6,3%.

Además, La información difundida por el INDEC muestra que el 41,3% de los niños de hasta 14 años son pobres. El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 32,6% y 24,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 9,7%.

A nivel regional, el Noreste (NEA) registró la incidencia más alta de pobreza, con un 32,7%, seguido por el Noroeste (NOA) con 28,4% y el Gran Buenos Aires con 28,3%. En cambio, las menores tasas se observaron en la Patagonia (25,4%) y en la región Pampeana (26,2%).

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos difundidos por el INDEC y aseguró que “la pobreza es la más baja en más de siete años”. A través de un mensaje en redes sociales, destacó que en el segundo semestre de 2025 la tasa se ubicó en 28,2%, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%.

En esa línea, remarcó que, en comparación con el mismo período de 2024, la pobreza se redujo 9,9 puntos porcentuales y la indigencia 1,9 puntos. Además, subrayó la magnitud de la mejora frente al pico registrado en el primer semestre de 2024, cuando ambos indicadores habían escalado al 52,9% y 18,1%, respectivamente: desde entonces, la caída fue de 24,7 puntos en pobreza y 11,8 puntos en indigencia.