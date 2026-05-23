Taekwondistas santiagueños se lucieron en la 3ª Copa Ecuador

La delegación de santiagueña tuvo una actuación histórica en Guayaquil, donde los representantes consiguieron varias medallas de oro y plata en competencias individuales y por equipos dentro del prestigioso certamen internacional de Taekwondo ITF.

Hoy 12:33

La participación de los deportistas santiagueños en la 3ª Copa Ecuador dejó resultados más que positivos y confirmó el gran presente que atraviesa TOKA en el ámbito internacional. El certamen se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, donde los competidores provinciales sobresalieron en distintas categorías de Tul y lucha, tanto individual como por equipos.

Una de las grandes figuras de la competencia fue Alicia Quainelle, quien brilló al quedarse con la medalla de oro en Tul individual 6º Dan y también con el oro en lucha individual. Además, sumó una nueva conquista al obtener la medalla de oro en lucha por equipos, mientras que en Tul por equipos alcanzó la medalla de plata, completando una actuación sobresaliente.

Por su parte, Marco Salvatierra Sarquiz también dejó su sello en el torneo al conseguir la medalla de oro en lucha individual y otra medalla dorada en lucha por equipos. A esos logros le agregó la medalla de plata en Tul individual 4º Dan, reafirmando el gran nivel competitivo de los representantes santiagueños.

Otro de los destacados fue Bruno Manlla, quien tuvo una participación de alto nivel en tierras ecuatorianas. El competidor obtuvo la medalla de oro en Tul individual y la medalla de oro en lucha por equipos. Además, alcanzó la medalla de plata en lucha individual, aportando una importante cantidad de preseas para la delegación.

En tanto, Solange Manlla también tuvo una gran actuación al conseguir la medalla de oro en lucha por equipos. A su vez, sumó medallas de plata en Tul individual, lucha individual y Tul por equipos, redondeando una destacada performance en la competencia internacional.

De esta manera, los representantes de TOKA cerraron una participación memorable en la 3ª Copa Ecuador, dejando en lo más alto el nombre de Santiago del Estero y demostrando el crecimiento constante del taekwondo provincial a nivel internacional.