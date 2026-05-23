Vecino del barrio Siglo XXI murió tras chocar un gato que se cruzó cuando circulaba en moto

El trágico hecho se registró en horas de la tarde del viernes, sobre avenida Víctor Yunes.

Hoy 08:08

Un hombre de 54 años perdió la vida el viernes por la tarde tras protagonizar un siniestro vial en el barrio Siglo XX de la ciudad Capital, luego de que la motocicleta en la que se conducía derrapara presuntamente tras impactar contra un gato que se le atravesó en la calzada.

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El trágico hecho ocurrió alrededor de las 19 sobre avenida Víctor Yunes, entre avenida Lugones y Jorge Luis Borges, jurisdicción de la comisaría 51, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 3 Zona Sur.

La víctima fue identificada como Héctor Alfredo Quiroga, de 54 años, domiciliado en el barrio Siglo XXI, quien circulaba en una motocicleta Mondial Max 110cc. En la oportunidad lo acompañaba su esposa, Nancy Elizabeth Díaz, de 48 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, la pareja se desplazaba en la motocicleta por avenida Víctor Yunes de oeste a este cuando, por causas que se investigan, el conductor habría colisionado con un gato que se cruzó repentinamente sobre la cinta asfáltica. A raíz del impacto, el motociclista perdió el control del rodado y ambos ocupantes derraparon violentamente sobre el pavimento.

Tras el siniestro, vecinos y ocasionales transeúntes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Personal policial y unidades sanitarias acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a los lesionados al Hospital Regional.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la doctora Sofía Cameranesi informó que Héctor Alfredo Quiroga ingresó al centro de salud sin signos vitales, por lo que se solicitó la intervención del facultativo policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El fiscal de turno solicitó el trabajo de Criminalística de la jurisdicción.