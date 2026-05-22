El jefe de Gabinete participó de la premiación del Campeonato República de Natación

Más de 500 jóvenes nadadores de todo el país compiten en Santiago del Estero en una nueva edición del certamen nacional.

Hoy 20:13

El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Víctor Araujo, participó este viernes en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de la ceremonia de premiación del Campeonato República de Natación, evento que reúne a más de 500 competidores de las categorías Cadete 1 y 2 -de 14 y 15 años- que representan a un centenar de instituciones deportivas de todo el país.

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Araujo estuvo acompañado por el secretario de Deportes y Recreación de la provincia , Carlos Dapello, y por la directora del Natatorio Madre de Ciudades, Josefina Brandowsky, quienes destacaron la importancia de este tipo de competencias nacionales que posicionan a Santiago del Estero como sede de grandes acontecimientos deportivos, además de fomentar el desarrollo de jóvenes talentos de la natación argentina.

El funcionario asistió durante la mañana a la premiación de los mejores nadadores en las pruebas de los estilos mariposa y pecho en las categorías femenina y masculina.

En este marco, el jefe de Gabinete dijo que este campeonato de gran magnitud “significa darle continuidad a una política de Estado que considera el deporte como una de sus principales banderas”.

“Es un evento más que contribuye a seguir consolidando a Santiago en ese posicionamiento que ha ganado en estos años en materia deportiva. Estamos muy contentos también por el trabajo que viene realizando el área de Deportes y por la envergadura del evento que ha tenido gran convocatoria y que además ha contado con atletas de excelente nivel que son de nuestra provincia", señaló.