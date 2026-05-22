Fuerte cruce entre Martín Demichelis y uno de sus jugadores en Mallorca

El entrenador argentino cuestionó públicamente el compromiso del defensor albano y el jugador respondió con dureza en redes sociales. El conflicto explotó antes de un partido decisivo por la permanencia en La Liga.

Hoy 20:09

El clima en el Mallorca atraviesa uno de sus momentos más delicados y el foco quedó puesto en el fuerte cruce entre Martín Demichelis y el defensor Marash Kumbulla, en la previa del encuentro decisivo frente a Real Oviedo por la permanencia en La Liga.

El entrenador argentino sorprendió en conferencia de prensa al lanzar declaraciones muy duras contra el zaguero albano, dejando entrever un supuesto faltante de compromiso durante el tramo final de la temporada. “A buen entendedor, pocas palabras bastan, no sé nada y sé todo de Marash”, disparó el DT cuando fue consultado por la situación física del futbolista.

Pero eso no fue todo. Demichelis también dejó otra frase que generó enorme repercusión dentro del club: “El que no ha querido estar, no está”, insinuando que el caso de Kumbulla no habría sido el único conflicto interno en las últimas semanas del campeonato.

Las palabras del entrenador no tardaron en tener respuesta. A través de una historia publicada en Instagram, el defensor salió al cruce y defendió su profesionalismo. “Me enteré por la prensa de algunas noticias y comentarios que ponen en duda mi profesionalidad y mi compromiso con el Mallorca”, escribió el futbolista.

Además, el central fue contundente y dejó en claro su malestar por la exposición pública del conflicto. “No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional. Habrá momento y tiempo para aclararlo, pero ahora todas las fuerzas deben estar centradas en el partido de mañana. Sigamos unidos, amunt Mallorca”, agregó en su descargo.

La situación llega en un momento extremadamente sensible para el club español. Mallorca se jugará este sábado la permanencia en la máxima categoría frente a un Real Oviedo que ya perdió la categoría. El equipo dirigido por Demichelis marcha anteúltimo con 39 puntos y necesita ganar obligatoriamente, además de esperar una derrota de Levante frente a Real Betis para mantener la esperanza de seguir en Primera.

Durante la temporada, Kumbulla sufrió numerosos problemas físicos que lo marginaron durante 21 jornadas. El defensor apenas pudo disputar ocho encuentros y acumuló solamente 438 minutos en cancha, un contexto que también alimentó la tensión interna en el plantel del conjunto balear.