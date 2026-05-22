Milei insinuó su reelección en 2027 y prometió avanzar hacia retenciones cero

El Presidente respondió en redes sociales y afirmó que “esa es la idea” respecto a un segundo mandato. Además, ratificó su plan de reducción gradual de derechos de exportación.

Hoy 19:31

El presidente Javier Milei volvió a generar impacto político este viernes al deslizar, a través de sus redes sociales, su intención de ir por la reelección en 2027 y proyectar un esquema económico con “retenciones cero” en caso de un nuevo mandato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario respondió una publicación en la que se mencionaba la posibilidad de un segundo período presidencial y la eliminación de los derechos de exportación. “Esa es la idea”, afirmó Milei, en una frase que rápidamente tuvo repercusión en el ámbito político y económico.

En paralelo, el jefe de Estado ya había anticipado un esquema de reducción progresiva de retenciones durante un acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En esa oportunidad, Milei confirmó que desde junio se reducirá la alícuota del trigo y la cebada del 7,5% al 5,5%, como parte de un cronograma de baja de impuestos al sector exportador.

El Presidente también anunció un esquema gradual para la soja a partir de 2027, con reducciones mensuales de entre 0,25 y 0,5 puntos, condicionado a la evolución fiscal y de la recaudación.

Además, adelantó que entre julio de 2026 y junio de 2027 se avanzará hacia una eliminación de retenciones en sectores como la industria automotriz, petroquímica y maquinaria, dentro de un programa más amplio de desregulación económica.

Desde el entorno oficial remarcan que el plan forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a reducir el peso del Estado y mejorar la competitividad de las exportaciones.

“Vamos a seguir bajando retenciones y achicando el gasto público para devolverle a los argentinos el dinero que les corresponde”, sostuvo el mandatario durante su exposición.

En los próximos días, el Gobierno prevé oficializar el nuevo esquema mediante un decreto del Ministerio de Economía publicado en el Boletín Oficial, lo que dará marco legal a las primeras reducciones anunciadas.