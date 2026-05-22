Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá

Tras la falla que le impidió completar la práctica, el argentino pudo clasificar con el Alpine para la competencia sabatina.

Hoy 18:55

Revirtiendo el mal comienzo del día, Franco Colapinto pudo con el Alpine A526 superar la primera ronda clasificatoria correspondiente a la carrera Sprint y ubicarse 13° con un tiempo de 1m14s702, evidenciando un funcionamiento óptimo luego de la reparación realizada por los ingenieros de Enstone en la Unidad de Potencia del motor Mercedes que le impidió girar en la práctica.

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Completando en total 14 giros, calzando neumáticos de compuesto medio «0Km» en cada ronda, el pilarense demostró una interesante prestación en los 4.306 metros del circuito «Gilles Villeneuve» de la Isla de Notre Dame, y consiguió superar a su compañero Pierre Gasly, quien quedó 19° Y eliminado en el primer corte cronometrado, generando esto una fuerte queja del andar de su coche.

La sesión tuvo otra interrupción con bandera roja (la cuarta sumada a las tres de la práctica) que restringió el tránsito en el circuito «Gilles Villeneuve» de Montreal ante las reparaciones y limpieza de los sectores afectados, siendo esta última por el despiste del Aston Martin de Fernando Alonso, que demandó unos 20 minutos de impasse para acomodar las barreras.

Dichas situaciones no afectaron la prestación del Alpine de Colapinto, quien pudo sostener buenas referencias en los parciales y limar milésimas para no caer tanto en la tabla de posiciones, consolidando otra interesante labor en el circuito canadiense.

MERCEDES SIGUE FIRME, AHORA CON RUSSELL

Marcando su dominio, la escuadra Mercedes que dirige Toto Wolff demostró otra vez en la pista de la Isla de Montreal que los F1W17 son los autos a vencer para el resto de sus rivales. En la clasificación de la carrera Sprint el mejor tiempo le correspondió a George Russell, quien hizo una vuelta de 1m12s965 (215,166 Km/h.) y aventajó a su compañero Kimi Antonelli por 68/1000, invirtiendo los lugares de la práctica.

En el orden quedaron detrás los McLaren de Lando Norris (a 0s315) y Oscar Piastri (a 0s334), las Ferrari de Lewis Hamilton (a 0s361) y Charles Leclerc (a 0s445) y los Red Bull de Max Verstappen (a 0s539) e Isack Hadjar (a 0s640). Completaron el Top10 el Racing Bull de Arvid Lindblad (a 0s772) y el Williams de Carlos Sainz (a 1s571).

A partir de la hora 13:00 de nuestro país, y con un recorrido de 23 vueltas, se desarrollará este sábado la carrera Sprint.

Cómo le fue a Colapinto en la práctica 1

El inicio del fin de semana en el Gran Premio de Canadá no fue el esperado para Franco Colapinto. El piloto argentino no pudo registrar tiempos en la única práctica libre del evento debido a un problema en la unidad de potencia de su Alpine.

El pilarense alcanzó a salir a pista en los primeros minutos de la sesión, pero rápidamente detectó una falla en la aceleración del monoplaza. Ante esa situación, debió regresar a boxes sin poder completar una vuelta cronometrada.

La reacción de Colapinto fue clave para evitar un problema mayor. Al notar la pérdida de potencia, utilizó una vía de escape para no quedar comprometido en pista, mientras dos autos venían siguiéndolo de cerca. Pese a eso, el inconveniente fue importante y el auto apenas logró llegar al garage.

Una vez en boxes, Alpine informó que el problema estaba relacionado con la unidad de potencia y que no se trataba de una falla de software. Los mecánicos comenzaron a trabajar sobre el monoplaza, pero el daño resultó más complejo de lo previsto.

El auto fue desmontado en el garage y Colapinto no pudo volver a pista durante el resto de la sesión. Así, el argentino perdió una oportunidad valiosa de sumar kilómetros en un fin de semana con formato Sprint, donde el margen de preparación es mucho más reducido.

Mientras el equipo trabajaba sobre el Alpine del pilarense, la práctica también tuvo otros incidentes. Primero, Liam Lawson provocó una bandera roja y luego un accidente de Alex Albon generó una segunda interrupción, obligando a todos los autos a regresar a boxes.

Con este panorama, Colapinto deberá apostar todo a la clasificación Sprint de esta tarde, que será clave para ordenar la grilla de la carrera corta del sábado.

La actividad continuará este viernes con la clasificación Sprint, prevista para las 17.30, hora de Argentina.

Cronograma del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13.30 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30 a 18.14

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17.00

Los horarios corresponden a la Argentina.