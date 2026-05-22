Violento accidente entre una moto y un auto generó demoras y un amplio operativo

El siniestro ocurrió durante la tarde en la intersección de Lavalle y Lugones. Un motociclista de unos 45 años debió ser asistido en el lugar, mientras personal policial y de salud trabajó para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hoy 19:01

Un accidente de tránsito registrado durante la tarde de este jueves movilizó a efectivos policiales y equipos de emergencia en la ciudad Capital, luego de que una motocicleta y un automóvil protagonizaran una colisión en una transitada esquina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo en la intersección de calles Lavalle y Lugones, donde, por causas que son materia de investigación, una motocicleta de 110 cilindradas de color rojo, conducida por un hombre de aproximadamente 45 años, impactó contra un automóvil.

Como consecuencia del choque, personal de salud acudió rápidamente al lugar para asistir al motociclista, mientras efectivos policiales implementaron medidas de seguridad y comenzaron con las tareas periciales para determinar cómo se produjo el siniestro.

El tránsito permaneció parcialmente restringido durante varios minutos, ya que los trabajos de asistencia y las actuaciones de rigor ocuparon parte de la calzada. Esta situación provocó complicaciones en la circulación vehicular y demoras para quienes transitaban por la zona.

Con el correr de los minutos, y una vez finalizadas las principales tareas de los equipos intervinientes, la circulación comenzó a normalizarse de manera gradual.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal policial, que trabaja para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.