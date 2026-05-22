Alarma en la Selección Argentina: el Dibu Martínez sufrió una fractura y llega con lo justo al Mundial

El arquero campeón del mundo se lesionó durante la entrada en calor de la final de la Europa League. Aunque evitó la cirugía, estará cerca de 20 días afuera y se perderá los amistosos previos a la Copa del Mundo.

Hoy 19:50

La alegría por un nuevo título europeo se mezcló rápidamente con la preocupación para la Selección Argentina. Emiliano “Dibu” Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor de la final de la Europa League con Aston Villa y encendió las alarmas de cara al debut en el Mundial 2026.

“Me rompí el dedo en la entrada en calor”, confesó el arquero marplatense luego de la consagración. Durante los festejos se lo observó con una venda en la mano derecha y las dudas comenzaron a crecer alrededor del estado físico del arquero titular del seleccionado de Lionel Scaloni.

Con el correr de las horas se confirmó que la lesión fue más seria de lo esperado, aunque al menos apareció una noticia tranquilizadora: el Dibu no deberá ser operado. El tiempo estimado de recuperación será de aproximadamente 20 días, por lo que apuntan a que pueda llegar en condiciones al estreno de la Selección Argentina frente a Argelia, programado para el 16 de junio.

De todos modos, el arquero se perderá los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia, previstos para el 6 y 9 de junio respectivamente. Ante este escenario, Gerónimo Rulli y Juan Musso ganarán protagonismo durante la gira previa al Mundial y tendrán la oportunidad de sumar minutos bajo la mirada del cuerpo técnico.

Pero además apareció otro nombre que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas: Santiago Beltrán. El juvenil arquero de River Plate viene siendo seguido de cerca por Scaloni y podría sumarse como arquero reserva durante la preparación en Estados Unidos. La idea es que viaje junto al plantel a Kansas para entrenarse con el grupo y vivir de cerca la experiencia mundialista.

El joven guardameta atraviesa un presente soñado y ya forma parte de la lista ampliada de 55 futbolistas preseleccionados para la Copa del Mundo. Tras recuperarse de una grave lesión y consolidarse en el arco de River, también había trabajado como sparring de la Selección en noviembre de 2025, algo que terminó de convencer al cuerpo técnico sobre su potencial.

La Selección, pendiente de varios lesionados

La preocupación en Ezeiza no pasa solamente por el estado físico del Dibu. Hay varios jugadores importantes que llegan al límite desde lo físico y el cuerpo técnico sigue cada evolución prácticamente día a día.

Uno de los casos más delicados es el de Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro grado 2 y llegaría muy justo al debut mundialista. A eso se suma la situación de Nahuel Molina, afectado por un desgarro más leve, aunque también condicionado físicamente para el arranque de la competencia.

En defensa también aparece la preocupación por Marcos Acuña, quien recientemente dejó atrás una sobrecarga muscular, mientras que Matías Viña continúa recuperándose de una lesión que lo deja muy comprometido pensando en la lista definitiva.

En la mitad de la cancha y ofensiva, el cuerpo médico también monitorea de cerca a Nicolás Paz, quien arrastra una lesión ósea en la rodilla derecha, además de los casos de Julián Álvarez, que se recupera de un esguince de tobillo, y Nicolás González, afectado por un desgarro sufrido durante un entrenamiento.